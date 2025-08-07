сегодня в 09:00

Пожар на НПЗ начался после удара украинского беспилотника в Афипском на Кубани

В Афипском в Краснодарском крае после атаки БПЛА ВСУ утром 7 августа начался пожар. Он случился на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщает Baza .

На НПЗ началось возгорание технологической установки совместной переработки газа и газового конденсата.

Пожар получил четвертый ранг сложности. Его потушили уже в 08:21.

Ранее в Краснодарском крае упали обломки БПЛА ВСУ в двух населенных пунктах. Это произошло в станицах Новомышастовской и Полтавской.