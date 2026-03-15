Повреждения и пожар: Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу

сегодня в 04:11

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и округу

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. При этом зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

В результате атаки возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

«Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.

Также в Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание. На место уже отправились пожарные расчеты. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома.

Все аварийные службы работают на местах.

