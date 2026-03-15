Повреждения и пожар: Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и округу
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. При этом зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
В результате атаки возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.
«Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.
Также в Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание. На место уже отправились пожарные расчеты. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома.
Все аварийные службы работают на местах.
