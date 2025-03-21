Потери вторгшихся в Белгородскую область военных ВСУ выросли до 300 человек

ВС РФ уничтожили уже 300 бойцов ВСУ, которые вторглись в Белгородскую область. Российские военные отгоняют противника к границам, сообщает Mash .

Украинские силы продвигались в лесопосадках южнее Демидовки. ВС РФ вычислили их и остановили. Российские военнослужащие успешно отогнали ВСУ к границам. Противник потерял много техники.

При этом украинские силы пытаются укрепиться в серой зоне. Они направляют туда свой десант, но российские дроны мешают занять позиции в этом направлении. ВСУ не смогли занять ни один населенный пункт из серой зоны.

Сейчас противник оттягивает силы в украинское село Марьино. Со стороны Сум к нему подъезжают новые резервы.

ВСУ несколько дней назад предприняли попытку прорваться в Белгородскую область. Атаки шли в направлении сел в Краснояружском районе. Активность противника была подавлена.