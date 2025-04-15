Пострадавшие дома, разбитые авто: появились фото последствий атаки БПЛА на Курск

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На фото видны разрушенные квартиры в домах, обгорелые фасады, разбитые машины, выпавшие из фасада кирпичи, битые стекла.

При этом на улице Веспремской еще нашли стальные шарики, которыми противник начинил взрывные устройства для большей поражающей силы.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь 109 беспилотников ликвидировали над Курской областью.