Пострадавшие дома, разбитые авто: появились фото последствий атаки БПЛА на Курск
Появились фотографии последствий атаки дронов на Курск
Фото - © t.me/kurskadm
В Telegram-канале Курской области разместили снимки последствий массовой атаки беспилотников ВСУ.
На фото видны разрушенные квартиры в домах, обгорелые фасады, разбитые машины, выпавшие из фасада кирпичи, битые стекла.
При этом на улице Веспремской еще нашли стальные шарики, которыми противник начинил взрывные устройства для большей поражающей силы.
Ранее Минобороны сообщало, что за ночь 109 беспилотников ликвидировали над Курской областью.