Посольство США предупредило о возможных массированных ударах по Украине

Американское посольство в Киеве распространило экстренное предупреждение о возможной крупномасштабной воздушной атаке на Украину в ближайшие дни, сообщают «Ведомости».

В заявлении дипмиссии отмечается., что посольство США получило информацию о потенциально серьёзной воздушной угрозе, которая может реализоваться в любое время в течение 48-72 часов. Гражданам США рекомендовано немедленно укрываться при воздушной тревоге, иметь запас воды, медикаментов и установить системы оповещения.

На этом фоне в Кремле прокомментировали срыв объявленного Россией перемирия.

«РФ изначально поддержала идею 30-дневного прекращения огня, но ключевым условием было прекращение обстрелов со стороны ВСУ, чего не произошло», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские военные фиксируют многочисленные случаи нарушения режима тишины украинскими силами.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 7 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы, однако Киев отверг эту инициативу. Президент Зеленский настаивал на необходимости 30-дневного перерыва в боях, но одновременно ВСУ продолжили атаки на линии соприкосновения. Ситуация остаётся напряжённой, а новое предупреждение США указывает на возможную эскалацию в ближайшие сутки.