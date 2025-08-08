Порядка пяти кубов дров доставили семье участника СВО в Солнечногорске

В солнечногорский Центр Ассоциации ветеранов СВО обратилась Алёна, супруга бойца специальной военной операции, мобилизованного в 2022 году. В их деревне используется исключительно печное отопление, в связи с чем она попросила оказать содействие в предоставлении дров, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Благодаря оперативному реагированию Центра, поддержке неравнодушных граждан, участию представителей администрации округа и местного Фонда «Защитники Отечества», в течение нескольких дней семье доставили около пяти кубов дров.

«Эта история — наглядный пример эффективного взаимодействия структур и жителей. В Центр в основном обращаются с вопросами юридического характера и за помощью в доставке гуманитарных грузов к месту службы бойцов. Но и просьбы бытового характера не оставляем без внимания и поддержки», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Центр Ассоциации ветеранов СВО расположен по адресу: ТЦ «Солнечный», ул. Красная, 22А. Здесь ветераны, участники СВО и их семьи могут получить квалифицированную юридическую помощь, консультации по вопросам выплат и других льгот. Центр работает с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 16:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.