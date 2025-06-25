Полторы тонны гумпомощи отправили волонтеры Балашихи участникам спецоперации

Очередную партию гуманитарного груза отправили из регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе. В мероприятии участвовали активисты и депутаты совета депутатов городского округа Балашиха Сергей Щукин и Александр Евсютки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав груза вошли сладости, средства личной гигиены, а также необходимые вещи. В ближайшее время все это будет доставлено нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции, защитникам Родины-пациентам филиала № 3 главного военного клинического госпиталя имения академика Николая Бурденко, а также в общественную организацию инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех».

«Сегодня все вместе мы сделали очередное доброе дело. Большое спасибо тем, кто присоединился к нам. Отмечу, что груз был собран при поддержке главы Балашихи, секретаря местного отделения партии Сергея Юрова», — сказала председатель Общественной палаты города, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Она также напомнила, что в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:

в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1,

в общественных приёмных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.