Полковник запаса рекомендовал бойцам СВО участвовать в «Героях Подмосковья»

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», которая помогает бойцам СВО по возвращении в мирную жизнь получить новую квалификацию. Полковник запаса, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в городском округе Реутов Александр Манаенко в разговоре с РИАМО рекомендовал всем ветеранам спецоперации, кто думал поучаствовать в программе, подавать заявку.

«Тем, кто еще не решился, идти или не идти участвовать в программе, я однозначно советую пойти. Это в любом случае опыт. Даже если что-то не получается на начальных этапах, все равно не стоит отчаиваться. В любом случае, обучение необходимо. Это все — саморазвитие. Эта сфера для многих из нас, военных, новая. Мы воспитывались и работали в одной сфере, и сейчас мы обучаемся, переходим в другую — учимся организации взаимодействий, коммуникации с жителями, новой ответственности», — отметил Манаенко.

По словам полковника запаса, чтобы участие в программе было успешным, у человека должно быть желание обучаться чему-то новому. Без него добиться успеха будет сложно.

«И даже если будут попадаться сложные темы для кого-то, например, математика, то, учитывая высокую квалификацию преподавателей и свое желание, процесс будет в любом случае проходить достойно и легко», — добавил Манаенко.

Программа «Герои Подмосковья»

Ключевая цель программы «Герои Подмосковья», направленной на создание кадрового резерва, состоит в обучении команды компетентных и осведомленных руководителей из числа участников специальной военной операции. В дальнейшем эти профессионалы смогут претендовать на руководящие должности в государственных органах Московской области, структурах местного самоуправления и коммерческих организациях.

Обучение по программе проводится в смешанном формате (очном и заочном) бесплатно. Оно рассчитано на год и состоит из 4 фаз. В промежутках между ними участники проходят практику в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных менторов.

Как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и только вперед», — сказал глава региона.

