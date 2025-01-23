Политолог Сипров: заявление Reuters о достигнутых целях СВО – провокация

Заявление агентства Reuters со ссылкой на анонимные источники в Кремле о том, что якобы президент России Владимир Путин считает цели специальной военной операции достигнутыми, является ничем иным, как провокацией, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Заявление агентства Reuters со ссылкой на анонимные источники в Кремле о том, что якобы президент России Владимир Путин считает цели специальной военной операции достигнутыми, является ничем иным, как провокацией. За этим, скорее всего, стоят либо британские спецслужбы, либо министерство иностранных дел Великобритании», – сказал Сипров.

Он пояснил, что подобные информационные вбросы создаются по устоявшимся шаблонам. Сейчас эта версия, опубликованная Reuters, активно тиражируется в СМИ, являющихся рупорами англо-американских элитных групп, которые недавно потерпели серьезное политическое поражение из-за победы Дональда Трампа и стоящих за ним политических кругов.

«Возникает вопрос: почему именно сейчас? Новый курс американской администрации еще не сформирован, он находится в процессе оформления. Британцы, очевидно, пытаются ввести в заблуждение окружение Трампа, чтобы создать избыточные ожидания от предстоящих переговоров с Владимиром Путиным. Трампу, чтобы выйти на перезагрузку отношений с Россией, придется пойти на определенные уступки», – отметил политолог.

Сипров уточнил, что Трампу, как человеку, принимающему решения, необходима объективная информация о позиции противоположной стороны, а подобные вбросы затрудняют адекватное восприятие ситуации.

«Вторая задача этой провокации - послание европейской аудитории. Британцам важно успокоить своих партнеров в континентальной Европе, показать, что ситуация под контролем, и убедить их, что все не так плохо. Третья целевая аудитория — внутрироссийская. Здесь цель состоит в подрыве доверия россиян к Верховному Главнокомандующему. Тема возможных "договорняков" крайне болезненна для российского общества, и англичане, вероятно, рассчитывают, что такие сообщения вызовут тревогу и недоверие», – рассказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что более того, упоминание анонимных источников в Кремле может быть направлено на создание атмосферы подозрительности в высших эшелонах власти.

«Что касается целей специальной военной операции, они были озвучены в самом начале. Условия прекращения огня также были четко сформулированы президентом России в июне прошлого года на встрече с руководством МИД. Глава государства недавно подтвердил, что Россия готова к переговорам только при наличии твердой системы гарантий безопасности, а не краткосрочной передышки, которая позволила бы Украине перевооружиться и возобновить боевые действия», – напомнил Сипров.

Он разъяснил, что российские предложения, представленные США и НАТО в декабре 2021 года, касаются формирования новой архитектуры безопасности в Восточной Европе. Их называют "ультиматумом Рябкова", но по сути это взвешенные и разумные требования, направленные на обеспечение мира и взаимовыгодного сотрудничества.

«Достижение целей СВО является необходимым условием для начала переговоров по этой повестке. Провокация британцев провалилась, что подтверждается тем, что медиа, ориентированные на Трампа и связанные с его кругами, не стали бездумно перепечатывать это сообщение. И, наконец, стоит подчеркнуть, что использование анонимных источников в качестве основы для громких заявлений — проявление крайнего непрофессионализма. Даже начинающие журналисты в России знают, что это подрывает доверие к материалу. Видимо, в Reuters об этом забыли, превратив авторитетное агентство в инструмент пропаганды», – резюмировал эксперт.