Политолог Сипров: России нужно взять Украину под полный контроль

«Если вдруг Соединенные Штаты резко сворачивают всю военную помощь, которая по-прежнему оказывается киевскому режиму, то дни киевского режима будут сочтены, и Россия сможет получить военный контроль над достаточно большими территориями, которые сейчас входят в состав Украины. Нужно ли это нам? Я считаю, что да», — сказал Сипров.

Он добавил, что это потребует очень больших затрат, ресурсов, но, в свою очередь, позволит максимально эффективно провести денацификацию Украины.

«В соцсетях дискутируется вопрос о том, какие территории было бы правильно, справедливо перевести под контроль Российской Федерации, а, может быть, даже и впоследствии — по итогам референдумов на этих территориях — включить их в состав России. Речь идет об исторических землях Малороссии и Новороссии, то есть это Левобережная Украина, это Киевская область, это прилегающие к Днепру регионы. И, наконец, это Николаевская, Одесская и Херсонская области. Херсонская область в полном составе, с освобождением оккупированных ВСУ территорий», — отметил политолог.

Сипров рассказал, что это в значительной степени зависит от США. Европейцы не в состоянии обеспечить ВСУ всем необходимым, чтобы они смогли сколь-нибудь длительное время удерживать фронт. Забрасывать только трупами своих бойцов до бесконечности невозможно, потому что мобилизационные ресурсы Украины ограничены.

По его словам, может быть, и сейчас предположения президента США Дональда Трампа кажутся излишне эмоциональными и громкими заявлениями, но, как говорится, война план покажет.

«Если Америка прекратит военные поставки на Украину — а эти поставки, напомню, сейчас ведутся не за средства киевского режима, а, преимущественно, за счет американских налогоплательщиков, — то вполне возможно, очень быстро мы увидим и распад фронта, и очень быстрое продвижение российских войск — примерно такими темпами, как это было в первую неделю специальной военной операции», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что если заглядывать совсем далеко, то проглотить всю Украину Россия не сможет. Это связано с откровенно русофобскими настроениями в западных регионах страны.

«С другой стороны, если их оставить, если отдать их на откуп европейцам, то мы увидим на этих территориях самый настоящий бандеровский питомник. Мы увидим там базы по подготовке террористов. Так что нам в ближайшее время, в среднесрочной перспективе, придется подумать о том, как наиболее эффективно денацифицировать всю территорию Украины, включая и западные области», — заключил специалист.