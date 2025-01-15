Политолог ответил, когда Трамп сможет разрешить конфликт на Украине

Новый президент США Дональд Трамп, как отмечает политолог Дмитрий Еловский, не собирался реально выполнять обещание разрешить конфликт на Украине всего за сутки, сообщает Life.ru .

По его мнению, ключевая особенность правых популистов заключается в их прагматичности и расчетливости, что делает такие обещания, как 24 часа, скорее риторическим приемом, чем серьезным планом. Трамп мог бы лишь желать остановить конфликт, ведь в американском обществе нарастает усталость от него.

Помимо этого, такая риторика может быть направлена против демократов, которые, по мнению эксперта, используют конфликт для обогащения своих интересов. Трамп, в свою очередь, стремится «выбить у них эту ресурсную базу». Еловский подчеркнул, что истинный интерес Трампа к России и Украине довольно сомнителен.

После победы над демократами Трамп изменил подход и теперь планирует искать пути к разрешению конфликта, однако обещаемые сроки будут более реалистичными. Тем не менее, все еще существует множество факторов, находящихся вне его контроля. Политолог уверен, что президенту не хватит даже 100 дней для разрешения конфликта.

«Никто по первой же его указке мириться не будет. Времена такого доминирования США прошли», — заключил эксперт.