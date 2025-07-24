Политолог объяснил, как протесты на Украине влияют на ситуацию на фронте

Сам факт протестов в украинских городах против ограничений работы антикоррупционных служб серьезно влияет на мотивацию на фронте, сообщил РИАМО политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее стало известно, что в Киеве 23 июля на акцию протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры), вышли более 9 тысяч человек

«(Президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, высшее командование во всю критикуют в ВСУ. Особенно, когда украинских солдат оставляют в окруженных населенных пунктах, по сути, на смерть или на плен», — сказал Григорий Миронов.

По его мнению, теперь украинские солдаты будут недовольны, что антикоррупционные органы, которые должны защищать и выявлять коррупцию в силовых структурах и среди чиновников, пока они на фронте, переходят под руководство этих силовых структур и чиновников. Естественно в рядах ВСУ после такого будут зреть упаднические настроения. Все понимают — воровства и коррупции будет еще больше.

«Вся эта волна протеста может сыграть на руку нашей стране, так как режим Зеленского постепенно начинает шататься, а значит, и качество руководства армией может существенно упасть», — добавил политолог.

Именно поэтому украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле, по их же заявлениям, настаивала на немедленном прекращении огня. Сейчас российские войска продвигаются по всему фронту, особенно в ДНР.

«Естественно в таком хаосе Киеву невыгодно такое положение вещей, и они будут делать все, чтобы остановить наступление, прикрываясь красивыми словами о желании прекратить боевые действия», — отметил Миронов.

21 июля стало известно, что сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры проводят обыски у детективов НАБУ.

На следующий день после начала обысков президент Зеленский подписал закон, который ограничивает полномочия НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Теперь НАБУ будет находиться под контролем Генпрокуратуры, глава которой назначается президентом.