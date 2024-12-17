Политолог о подрыве генерала Кириллова: подобные теракты могут повторяться

Политолог Асафов о теракте против Кириллова: хоть какой-то успех Киева

Политолог Александр Асафов считает, что теракты, подобные взрыву, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов, могут происходить чаще, сообщает «ФедералПресс» .

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли во вторник утром в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного в самокат. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

По мнению Асафова, попытки подобных терактов теперь могут случаться чаще, так как это единственное, на что способен киевский режим, помимо атак беспилотников и ударов американским оружием.

Политолог также предположил, что за взрывом против генерала Кириллова стоит главное управление разведки (ГУР) Украины и кураторы от западных спецслужб. По его словам, точный ответ даст расследование российских правоохранительных органов.