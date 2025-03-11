Полевая кухня Шаховской отправила новую партию гумпомощи в зону СВО

Шаховская полевая кухня не прекращает свою работу по поддержке российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На днях была отправлена очередная партия гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтеры собрали более 4000 упаковок супов и каш быстрого приготовления, а также большое количество домашних сухариков в бутылках. Кроме того, в посылку вошли продукты первой необходимости, такие как: подсолнечное масло, свежая капуста, горчица, мед, макароны, крупы и мука.

Помимо продуктов питания, были отправлены предметы первой необходимости: одеяла, подушки, постельное белье и матрасы.

«Мы постарались собрать на складе все, что могло бы пригодиться нашим защитникам. Мы верим, что все это должно служить нашим ребятам, а не пылиться на полках», — отметила представитель Шаховской полевой кухни.

Жители Шаховской продолжают активно поддерживать российских военных, понимая важность их миссии и внося свой вклад в общую победу. Шаховская полевая кухня является одним из ключевых звеньев в цепочке помощи, обеспечивая наших солдат необходимым продовольствием и вещами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.