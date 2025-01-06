Появилось видео погони российской ракеты «воздух-воздух» за МиГ-29 ВСУ

сегодня в 17:35

С земли сняли небольшой видеоролик, который показывает последние мгновения перед уничтожением истребителя МиГ-29 Украины российской ракетой класса «воздух-воздух», сообщает «Российская газета» .

Истребитель пытается уйти от ракеты изо всех сил, он резко меняет курс. Снимавший с земли провожает маневры восхищенным возгласом.

Сам момент ликвидации военного самолета ВСУ остается за кадром.

Ранее министерство обороны страны рассказало, что отечественная истребительная авиация ВСК выявила и сбила украинский многоцелевой МиГ-29. Подробностей не раскрывалось.