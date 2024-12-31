Появились кадры уничтожения дроном ВС РФ минометного расчета в Сумской области
Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры ликвидации российским FPV-дроном минометного расчета противника в Сумской области.
Удар нанес беспилотник солдата группировки войск «Север». Позиция ВСУ была замаскирована.
На кадрах видно, что оператор российского дрона обнаружил минометный расчет противника. Солдаты ВСУ поняли, что их вычислили, и попытались закрыться преградой.
В этот момент другой российский FPV-дрон атаковал минометный расчет. После этого миномет ВСУ замолк.
Ранее сообщалось, что в городе Шостка Сумской области Украины были разрушены несколько объектов инфраструктуры.