Появились кадры уничтожения дроном ВС РФ минометного расчета в Сумской области

сегодня в 17:44

Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры ликвидации российским FPV-дроном минометного расчета противника в Сумской области.

Удар нанес беспилотник солдата группировки войск «Север». Позиция ВСУ была замаскирована.

На кадрах видно, что оператор российского дрона обнаружил минометный расчет противника. Солдаты ВСУ поняли, что их вычислили, и попытались закрыться преградой.

В этот момент другой российский FPV-дрон атаковал минометный расчет. После этого миномет ВСУ замолк.

Ранее сообщалось, что в городе Шостка Сумской области Украины были разрушены несколько объектов инфраструктуры.