Российские военные могут спокойно дойти до Киева и, возможно, зайти в него без сопротивления, если Украина не признает свое поражение. Такое мнение высказал бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире на YouTube, пишет РИА Новости .

«Это неизбежно, что они перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму <…>. В конце концов, они просто зайдут в Киев, возможно, без сопротивления», — сказал Дэвис.

По словам Дэвиса, украинский кризис не завершен только потому, что президент Владимир Зеленский необоснованно считает, что может противостоять России. Но если США и Европа все-таки перестанут оказывать помощь его стране, то украинский президент перестанет подпитывать внутри себя надежду на победу.

По мнению подполковника, конфликт с Россией будет продолжаться до тех пор, пока Украина не признает поражение.

По его словам, это один из немногих вариантов наряду с соглашением на условия Москвы.