Подполковник Дэвис: ВС РФ смогут дойти до Киева, если Украина не сдастся
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские военные могут спокойно дойти до Киева и, возможно, зайти в него без сопротивления, если Украина не признает свое поражение. Такое мнение высказал бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире на YouTube, пишет РИА Новости.
«Это неизбежно, что они перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму <…>. В конце концов, они просто зайдут в Киев, возможно, без сопротивления», — сказал Дэвис.
По словам Дэвиса, украинский кризис не завершен только потому, что президент Владимир Зеленский необоснованно считает, что может противостоять России. Но если США и Европа все-таки перестанут оказывать помощь его стране, то украинский президент перестанет подпитывать внутри себя надежду на победу.
По мнению подполковника, конфликт с Россией будет продолжаться до тех пор, пока Украина не признает поражение.
По его словам, это один из немногих вариантов наряду с соглашением на условия Москвы.