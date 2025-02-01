Подполье рассказало об ударе ВС РФ по хранилищу нефтепродуктов под Одессой

Российские войска атаковали нефтехранилище и склады в городе Измаил Одесской области. Прилет беспилотников произошел ранним утром, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Сильный взрыв услышали рядом с экс-консервным заводом в Измаиле. Затем раздались еще несколько хлопков.

Прилет беспилотника зафиксировали рядом с Первым погрузочным районом порта. Также были нанесены удары по складам и хранилищам нефтепродуктов рядом с элеватором.

Ранее российские войска нанесли удар по украинской инфраструктуре. Были атакованы военные и энергетические объекты.