Взрывы в Киеве и Харькове: военные объекты на Украине разнесли при ночном ударе

Украинская инфраструктура минувшей ночь попала под массированный российский удар. Были атакованы военные и энергетические объекты, сообщает SHOT .

Большое количество взрывов прозвучало в Киеве и области. Пожары зафиксировали в разных районах украинской столицы. Атаке подверглись объекты энергетической и военной инфраструктуры.

В Харькове тоже прогремели взрывы, после них начался пожар. Удалось поразить одно из предприятий, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м.

В городе Умань, расположенном в Черкасской области, отсутствует электричество. Это произошло после удара.

Очевидцы сообщали о взрывах в Вышгороде и Кривом Роге. Также были попадания по объектам в Сумах и Днепропетровской области.

Жители Одессы отмечали, что рядом с аэродромом были взрывы.

Ранее российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области.