ВС РФ нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области

Российские войска нанесли по скоплению бойцов украинской армии, расположившихся в Одесской области, сообщает РИА Новости .

«В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — сказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Ранее ВС РФ ударили по селу Алексеевка в Сумской области Украины. Там украинские военные заселялись в пустые дома.

Также в Алексеевке на территории промпредприятий ВСУ прятали военную технику.