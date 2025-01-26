ВС РФ нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области
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Российские войска нанесли по скоплению бойцов украинской армии, расположившихся в Одесской области, сообщает РИА Новости.
«В Одесской области шикарное попадание по большому стаду бандеровцев, замысливших недоброе», — сказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее ВС РФ ударили по селу Алексеевка в Сумской области Украины. Там украинские военные заселялись в пустые дома.
Также в Алексеевке на территории промпредприятий ВСУ прятали военную технику.