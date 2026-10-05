Подольск помогает передовой

1 октября глава городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с Ассоциацией ветеранов СВО передали очередную партию гуманитарной помощи бойцам, выполняющим задачи на передовой. Сбор провели силами жителей, предприятий и волонтеров округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За каждым грузом стоят личные истории подольчан. Светлана Викторовна Трунова — вдова участника СВО Сергея Трунова. После гибели мужа она не осталась в стороне: стала волонтером и возглавила общественную организацию «От сердца к сердцу». Ее жизнь превратилась в непрерывное движение — закупки, готовка, сборы.

Главное направление команды — полевая кухня. Волонтеры сами закупают продукты и готовят домашнюю еду для бойцов. Там, в окопах, глоток горячего супа или кусочек домашнего хлеба — это не просто еда. Это напоминание, что о них помнят.

На Херсонско-Запорожском направлении эту помощь ждут конкретные люди. Среди них — боец с позывным «Ямаха» из подразделения беспилотных систем. Он на фронте с первых дней — ушел по мобилизации в сентябре 2022 года. Судьба связала его с Подольском: здесь он встретил свою любовь, сыграл свадьбу, а 18 сентября у него родилась дочь.

Первую медаль боец получил за отражение беспилотных атак еще в 2023 году, когда дроны только начинали массово применять для корректировки минометного огня. Вторую награду — за уничтожение двух вражеских артиллерийских систем, которые он лично выследил и скорректировал по ним огонь нашей артиллерии с помощью обычного «Мавика».

Оказавшись в краткосрочном отпуске, «Ямаха» обратился за поддержкой. И подольский тыл откликнулся мгновенно: благодаря неравнодушным жителям и администрации округа к отправке подготовили то, что жизненно необходимо подразделению беспилотников, — телевизор для работы БПЛА, портативную зарядную станцию для аккумуляторов дронов, провода для питания блиндажей и техники.

Помощь получили и другие подразделения. Кто-то выполняет задачи на Купянском направлении, кто-то — на Краматорско-Дружковском и Сумском. Для них передали дизельные генераторы, отопители, рации, инструменты, маскировочные сети.

«Огромной поддержкой для волонтеров стала общегородская благотворительная акция „Подольск помогает“. Она продлится до 4 октября, и присоединиться к ней могут все желающие. Когда в деле участвуют тысячи жителей, даже самая сложная задача становится выполнимой. А на фронте любая мелочь имеет значение. И вклад каждого важен», — отметил Григорий Артамонов.

2 октября машина, груженная генераторами, техникой, стройматериалами и теплыми вещами, отправится в путь. Волонтеры вместе с бойцами доставят этот груз на передовую. И там, на позициях, передадут его парням из рук в руки — как привет из дома, собранный от всего сердца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.