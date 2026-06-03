Подмосковные строители восстанавливают 42 квартиры в Мариуполе

Восстановление многоквартирного дома продолжается в Центральном районе Мариуполя. Специалисты ремонтируют 42 квартиры, поврежденные в результате боевых действий, и обновляют инженерные системы здания, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядчик приступил к полной замене сетей холодного и горячего водоснабжения, а также к монтажу новой электропроводки с повышенными нагрузочными характеристиками. Параллельно ведутся общестроительные работы.

Специалисты выполняют черновую отделку помещений: выравнивают поверхности, оштукатуривают стены и потолки, устраняют неровности. После завершения шпаклевки бригады перейдут к чистовой отделке стен и потолков и укладке напольных покрытий.

Каждый этап контролируют сотрудники управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного региональному министерству ЖКХ. Они ежедневно выезжают на объект и проверяют качество и соблюдение технологий.

«Работа стройконтроля — это настоящий героизм, смелость и самоотверженность. Аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем — и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.