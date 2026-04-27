Подмосковные специалисты благоустраивают двор в Мариуполе
Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья контролируют благоустройство двора на улице Шевченко в Мариуполе. На объекте уже выполнен значительный объем работ, сейчас продолжается подготовка основания под асфальтирование, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Во дворе на улице Шевченко продолжается комплексное благоустройство. Рабочие устраивают несущий слой и уплотняют основание, а также укладывают песчаную подушку под будущее асфальтирование дорожек и проездов. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу бордюров и укладке верхнего слоя асфальта.
Эксперты стройконтроля сопровождают каждый этап работ. Они проверяют соответствие проектно-сметной документации и строительным нормам, чтобы обеспечить качество и долговечность покрытия.
«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Управление технического надзора капитального ремонта регулярно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.
«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.