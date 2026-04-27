Россия сейчас сталкивается с вызовами и рисками, которые порой беспрецедентны, но важно достойно их преодолевать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей, сообщает ТАСС .

Российский лидер подчеркнул, что власти, решая проблемы, не должны зацикливаться только на запретах и ограничениях, потому что это контрпродуктивное. По его словам, излишние барьеры тормозят развитие.

«Это все явления временные, проходящие. А Россия — вечная», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным. Органы власти всегда должны думать о завтрашнем дне, создавая такие нормы права, которые ведут к созиданию и помогают его поддерживать.

