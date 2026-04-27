Путин заявил, что трудности временны, а Россия — вечна
Россия сейчас сталкивается с вызовами и рисками, которые порой беспрецедентны, но важно достойно их преодолевать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей, сообщает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что власти, решая проблемы, не должны зацикливаться только на запретах и ограничениях, потому что это контрпродуктивное. По его словам, излишние барьеры тормозят развитие.
«Это все явления временные, проходящие. А Россия — вечная», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным. Органы власти всегда должны думать о завтрашнем дне, создавая такие нормы права, которые ведут к созиданию и помогают его поддерживать.
