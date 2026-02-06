Подмосковные единороссы отправили в зону СВО 222 тонны гуманитарной помощи в январе

В январе члены партии «Единая Россия» Московской области собрали и отправили в зону специальной военной операции около 222 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

С начала специальной военной операции партийцы Подмосковья собрали почти 18 тысяч тонн гуманитарных грузов для фронта и новых регионов. Сбор помощи продолжается без перерывов: за последние дни в ряде округов области активисты и жители подготовили новые партии для военных.

В Лобне бойцам танковой дивизии передали бензиновые генераторы и оптоволокно. Депутат окружного совета Михаил Стельмах отметил, что совместная работа партии, депутатов и волонтеров позволяет системно обеспечивать военнослужащих необходимым, а сбор и отправка помощи координируются с учетом реальных потребностей.

Во Власихе военнослужащие обратились в общественную приемную местного отделения партии с просьбой о тепловых пушках, газовых баллонах и генераторах. Волонтерская команда «Доброволец РВСН» под руководством Алексея Клюкина отправится в регионы, прилегающие к зоне боевых действий, чтобы передать необходимое землякам.

В Мытищах местное отделение партии передало бойцу с позывным «Лазарь» бронежилет, каску, коптер, рацию, тепловизионные одеяла и маскировочные сети. Школьники в рамках акции «Тепло для Героя» подготовили открытки с пожеланиями, которые будут переданы военнослужащим.

Сбор помощи для военных и их семей продолжается во всех городских округах Московской области. Адреса и контакты общественных приемных партии размещены на региональном сайте отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.