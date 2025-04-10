Подмосковные «Единая Россия» и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве

10 апреля в Красногорске документ скрепили подписями секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутат Государственной Думы, сопредседатель «Ассоциации ветеранов СВО» Сергей Колунов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Брынцалова, подписание соглашения — это еще один шаг в той большой работе, которой занимается все Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия», весь депутатский корпус, актив партии на местах по поддержке и сопровождению ветеранов, участников спецоперации и их семей.

«Мы вместе делаем одно общее дело. Партия с первых дней включилась в оказание помощи нашим военным, семьям мобилизованных, контрактников, всех, кто на передовой и в тылу. Первыми в стране мы сделали закрепление за депутатами всех уровней семей наших ребят, чтобы оперативно реагировать на запросы, быть на связи, оказывать необходимую помощь», — прокомментировал секретарь Московского областного отделения «Единой России».

Кроме того, за период проведения спецоперации региональное отделение направило 14 тысяч тонн гуманитарной помощи, оказана и продолжает оказываться серьезная финансовая помощь по заявкам самих бойцов.

«Мы защищаем права ветеранов СВО, их близких, работаем над законодательными инициативами. В зоне нашего внимания все вопросы — здоровье и реабилитация бойцов, соблюдение трудовых гарантий, льготы и пособия, приоритетный характер предоставления социальных услуг и многие другие вопросы. Все меры поддержки и законы формируются на основе запросов с мест, личных встреч и прямого общения», — поделился Игорь Брынцалов.

Он добавил, что партия приглашает участников СВО попробовать свои силы в политике в рамках кадрового конкурса «Герои Подмосковья», а также в рамках цикла исторических мероприятий «Успех V единстве поколений».

«Хочу напомнить, что в прошлом году сразу 8 ветеранов СВО победили на выборах и вошли в составы местных советов депутатов. В этом году в 8 муниципалитетах проходят выборы в советы депутатов городских округов. Сейчас этап предварительного голосования. Есть еще возможность подать заявку и стать кандидатом. Партия поможет с организационными вопросами и сопровождением в ходе избирательной кампании», — рассказал Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В свою очередь, сопредседатель «Ассоциации ветеранов СВО», член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов заявил, что сегодня начинается новый и важный этап совместной работы двух организаций — Ассоциации и регионального отделения партии.

«Наша общая цель — защитить интересы как самих участников спецоперации, которые возвращаются в мирную жизнь, так и их родных и близких. Для этого, конечно, необходимо сотрудничество. Каждое подписанное соглашение о взаимодействии делает нашу Ассоциацию еще сильнее, крепче, эффективнее», — сообщил Сергей Колунов.

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная отметила, что Ассоциация не просто объединяет ветеранов, она формирует пространство взаимопомощи, доверия и уважения.

«Каждый ваш шаг — это вклад в сплоченность нашего общества и поддержку тех, кто прошел через суровые испытания. От лица руководства области хочу подчеркнуть: вы всегда можете рассчитывать на нас. Мы открыты к сотрудничеству и совместному поиску новых форм помощи и участия. Подписание сегодняшнего документа — еще один шаг в сторону системного подхода к поддержке ветеранов СВО. Оно расширяет возможности: от предоставления правовой и социальной помощи до включения ветеранов в патриотические и общественные инициативы», — подчеркнула Нагорная, обращаясь к участникам встречи.

Помимо главного события, в рамках мероприятия состоялась церемония вручения удостоверений, в том числе руководителям местных отделений.

«Ассоциация уже заключила соглашения о взаимодействии с 43 муниципалитетами Московской области, объединила более 500 участников СВО, и это за два месяца работы. Мы сформировали 55 местных отделений в муниципалитетах, открыли 52 приемных, куда могут обратиться как наши Герои, так и члены их семей. И работа продолжается», — резюмировал Колунов.

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова также поздравила обе стороны и подчеркнула, что такое сотрудничество — огромная ответственность.

«Если у бойцов специальной военной операции там — боевой фронт, у нас здесь тоже огромный фронт работ по созданию комфортных условий жизни для них по возращению. И чем больше, на мой взгляд, людей, организаций, проектов работают над эти вопросом –тем эффективнее будет результат. Работы много, но она нам посильна», — сообщила она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.