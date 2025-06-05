Подмосковные дети написали более одной тысячи писем для бойцов СВО

В День защиты детей в Московской области прошла акция «Письмо солдату», в рамках которой дети разных возрастов оставили более одной тысячи посланий для военных, которые в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции. Все письма бойцам передадут с гуманитарными грузами, сообщили в ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

«В День защиты детей по всему Подмосковью мы организовали добрую акцию „Письмо солдату“. В парках, скверах, на пешеходных улицах — везде мы вместе с администрациями оформили тематические локации, куда подходили детишки и на бумаге оставляли теплые слова и добрые пожелания нашим защитникам», — рассказал сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.

На площадках работали в том числе волонтеры, которые помогали организовать процесс написания писем. В итоге дети оставили более тысячи конвертов с теплыми словами, пожеланиями, благодарностью и рисунками.

Фото - © Пресс-служба ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Фото - © Пресс-служба ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Фото - © Пресс-служба ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

По словам директора Ассоциации ветеранов СВО МО Натальи Нестеровой, каждое письмо для бойцов СВО имеет огромное значение, так как является весточкой из дома. Военным передадут все конверты, чтобы они в очередной раз почувствовали, как их ждут и любят в российских городах.

Также на локациях акции прошли мастер-классы и «Уроки мужества» от бойцов СВО. Все желающие могли посмотреть выставку оружия и получить сладкое лакомство от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.