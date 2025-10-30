Подмосковные депутаты в октябре собрали 27 т гумпомощи фронту и новым регионам

Руководитель фракции, спикер парламента Игорь Брынцалов подвел итоги работы депутатского объединения в Мособлдуме за октябрь. Областными парламентариями от «Единой России» в октябре проработано свыше 120 вопросов от ветеранов СВО и их семей, порядка 400 других обращений граждан. Также проверено более сотни объектов Народной программы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В октябре мы провели 159 контрольных мероприятий на объектах Народной программы. Из них 46 мероприятий — по благоустройству, 39 — по капремонту и оснащению оборудованием объектов здравоохранения, 10 — по строительству и ремонту дорог», — сообщил Игорь Брынцалов.

Секретарь подмосковного отделения партии подчеркнул, что вопросы в контексте проведения СВО — еще одно приоритетное направление работы.

«В октябре прошло порядка 90 встреч с военнослужащими и их семьями. В адрес депутатов от них поступило более 120 вопросов, более половины из которых успешно решены, остальные — в работе», — сообщил Игорь Брынцалов.

По его словам, почти половина вопросов от бойцов и их близких касалась социальной поддержки, также от них поступали запросы по таким темам, как ЖКХ, здравоохранение и образование, социализация и реабилитация ветеранов.

Как рассказал спикер Мособлдумы, в этом месяце депутаты фракции «Единая Россия» собрали 27 тонн гуманитарной помощи фронту и новым регионам.

Игорь Брынцалов напомнил, что парламентарии еженедельно проводят приемы жителей. Так, в октябре было проведено почти 100 приемов граждан, в работу приняли более 400 обращений жителей — большая их часть уже решена положительно.

Записаться на прием к своему депутату можно по единому номеру Мособлдумы: 8 (495) 594-94-94, а также через приемную партии: 8 (495) 106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.