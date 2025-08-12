Подмосковная «Единая Россия» направила около 15 тысяч литров воды в ДНР

С начала СВО подмосковная «Единая Россия» доставила более 15 500 тонн гуманитарных грузов: автомобили УАЗ, квадроциклы, багги, а также беспилотники, комплексы РЭБ, оборудование спутниковой связи, антитепловизионные плащи и маскировочные сети. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В этот раз партийными активистами направлено более 15 000 литров питьевой воды в Донецкую Народную Республику.

«Сегодня мы отгружаем значительную партию воды — около 15 000 литров для Донецкой Народной Республики. В Московской области системно организована работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО, а также их семей. Жители региона помогают нашим солдатам: дети пишут письма и изготавливают окопные свечи, общественные объединения, волонтеры и бизнес осуществляют сбор гуманитарной помощи и направляют ее на фронт. Кроме того, депутаты регулярно проводят личные приемы и встречи с жителями, где собирают их обращения», — прокомментировал первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

Он добавил, что 2025 год объявлен годом особого внимания к нашим защитникам, отстаивающим интересы Родины. «Мы должны сделать все возможное, чтобы выразить им нашу благодарность и поддержку».

Активистка «Молодой Гвардии Единой России» Екатерина Рыбкина подчеркнула важность помощи как мирному населению, так и бойцам, участвующим в специальной военной операции.

«Волонтерство для меня — это большая команда единомышленников, настоящая «вторая семья», где каждый готов прийти на помощь и поддержать друг друга. Мы регулярно проводим мастер-классы по изготовлению окопных свечей и тактических браслетов, собираем посылки и пишем письма нашим защитникам. Такая поддержка важна не только как материальная помощь — она дарит бойцам тепло и мотивацию, помогает им чувствовать наше уважение и продолжать трудиться ради мирного неба», — отметила Екатерина Рыбкина.

Добавим, что пункты сбора гуманитарной помощи открыты на базе общественных приемных «Единой России» во всех муниципалитетах региона. Узнать список необходимых вещей, а также узнать график работы ближайшего отделения можно на региональном сайте партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.