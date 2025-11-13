Подмосковье выделит дополнительную матпомощь участникам СВО

Во время 122-го заседания Мособлдума приняла закон, согласно которому участникам СВО и их семьям будет выделена дополнительная материальная помощь, передает корреспондент РИАМО.

«Поддержка героев и их родных является нашей первостепенной задачей. Мы получали запросы и просьбы от семей бойцов и приняли решение расширить перечень, добавив в него дополнительные мероприятия по оказанию адресной материальной помощи участникам СВО. На эти цели будет выделено в этом году 70 млн рублей, нуждающиеся в помощи семьи получат до 200 тыс. рублей», — заявил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, ожидается, что в 2025 году сумма, выделенная на финансирование таких мероприятий, увеличится с 255 до 325 млн рублей. Брынцалов подчеркнул, что в Подмосковье действует комплексная программа мер поддержки бойцов СВО и членов их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

