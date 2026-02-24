Под Волгоградом простились с погибшим на СВО экс-вагнеровцем Музыкантом

В Волгоградской области, в городе Котельниково, состоялась церемония прощания с 38-летним Сергеем Чинаревым с позывным Музыкант, погибшим в ходе СВО. Мужчина первоначально принимал участие в СВО в рядах частной военной компании «Вагнер», но после возвращения домой он вновь принял решение отправиться в зону конфликта, уже заключив контракт с министерством обороны РФ, сообщает V1.RU .

По словам супруги погибшего Музыканта, в гражданской жизни он работал в магазине автозапчастей. Его увлечениями были охота, рыбная ловля и экстремальные виды спорта.

«Он добровольно принял это решение (уйти на СВО по контракту — ред.). Сначала был в составе ЧВК „Вагнер“, затем вернулся. Спустя полгода сказал, что не в силах оставаться в стороне, и в марте 2024 года подписал контракт с военным ведомством. Там он командовал мотострелковым подразделением в звании капитана и имел позывной Музыкант», — поделилась Яна.

Женщина вспоминает, что в ноябре 2025 года ей сообщили по телефону о гибели мужа. Она отказывалась верить в случившееся до момента, пока не получила приглашение на процедуру опознания.

По ее словам, обстоятельства гибели Музыканта не уточнялись. Вдова до последнего не верила в потерю мужа, так как первоначально опознание проводил его командир. Позже она сама поехала в Ростов и убедилась, что это он. По характеру повреждений было видно, что он двигался на мотоцикле и подорвался.

Церемония прощания с Сергеем Чинаревым прошла в Котельниково 22 февраля с отданием всех положенных воинских почестей. У мужчины остались супруга, сын, а также ребенок от первого брака.

