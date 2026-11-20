Под удар ВС РФ попали авто и ж/д мосты, производства пороха и ракет на Украине

Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, дронами по предприятиям ВПК противника, а также складам, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, морским судам, сообщает пресс-служба министерства обороны.

В Киеве и области ВС РФ поразили несколько объектов. Пострадало производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов (госзавод порошковой металлургии) в населенном пункте Бровары, где производили компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9. Еще под удар попало предприятие по сборке беспилотников, там собирали БПЛА самолетного типа. Удары пришлись на автодорожные и автожелезнодорожный мосты, которые использовали для транзитных перевозок вооружения, военной и спецтехники ВСУ в зону боевых действий на Донбассе.

Также пострадало сборочное предприятие ООО «Файер Поинт» в населенном пункте Петровское. В нем собирали, готовили к боевому применению и доставляли к местам пуска крылатые ракеты FP-7 «Фламинго».

В Днепропетровской области под удар российских военных попала электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» в н. п. Терны. Этот объект распределял электричество для обеспечения работы предприятий ВПК и военных объектов ВСУ. Аналогичная электроподстанция ПС-110 пострадала в н. п. Мена в Черниговской области. Также в Ивано-Франковской области удар пришелся на тепловую электростанцию «Бурштынская» в н. п. Бурштын.

Во Львовской области ВС РФ ударили по ремонтному предприятию авиапромышленности «Львовский авиационный завод „ЛДАРЗ“. Там производили оперативно-тактические ракеты FP-9 и крылатые ракеты FP-5 „Фламинго“, БПЛА большой и средней дальности. Еще в населенному пункте Ходоров пострадала электроподстанция ПС-750 „Западноукраинская“, которая распределяла электричество на предприятия военно-промышленного комплекса и военных объектов украинской армии.

Удары достигли склада в населенном пункте Березнеговатое Николаевской области. Данный объект противник использовал для хранения крылатых ракет, применяемых для атаки на гражданские объекты в РФ.

В Одесской области пострадал автожелезнодорожный мост «Затока». По нему перевозили транзитом военные грузы автомобилями и поездами. Еще на переходе морем поражен сухогруз. Корабль доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Под удар также попали три ж/д локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск и один локомотив в районе станции Коростень в Житомирской области Поезда использовались противником используемые для транспортировки военных грузов и грузов двойного назначения.

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