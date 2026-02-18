Почти тысячу книг собрали в Ленинском округе для детей из ЛДНР

В Ленинском округе в преддверии Международного дня книгодарения 13 февраля в Центральной библиотеке провели мероприятие, приуроченное к завершению Десятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В этом году акция привлекла более 370 читателей, которые поделились своими любимыми произведениями с теми, кто в них действительно нуждается, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В России с 2016 года отмечается День книгодарения, и именно к этой дате приурочена всероссийская акция „Дарите книги с любовью“. Для нашей библиотеки — это значимый социальный проект, который объединяет жителей округа вокруг идеи просвещения и поддержки. Люди активно участвуют в акции, приходя целыми семьями и классами. Мы воспринимаем акцию как настоящее рукопожатие между людьми и территориями, как вклад в формирование культуры чтения и ответственного отношения к будущему поколению», — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Ленинского городского округа Елены Рогозянской.

Уточняется, что в качестве адресатов были определены детские сады, школы, библиотеки и дома-интернаты на присоединенных территориях. Жанровый состав собранной литературы был разнообразен, однако в основном были собраны детские и подростковый книги, включая сказки и произведения, рекомендованные для школьной программы.

С начала акции участники собрали около 800 книг. Все собранные издания будут доставлены при содействии благотворительного фонда «ЗОВ ФЕНИКСА» и его директора по развитию Ольги Хрисаненковой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.