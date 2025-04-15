Почти 280 кг гумпомощи собрали в Коломне в ходе акции «День добрых дел»

В минувшие выходные по всему Подмосковью прошла масштабная акция «День добрых дел», приуроченная к трехлетию регионального гуманитарного проекта. Городской округ Коломна присоединился к акции, сообщает пресс-служба администрации округа.

На площадке молодежного центра «Русь» волонтеры собирали вещи, которые нужны участникам СВО: теплую одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, электронику, генераторы, газовые горелки. Участниками акции стали образовательные организации, предприятия и просто неравнодушные жители.

Общими усилиями коломенцев было собрано почти 280 кг полезных вещей. Среди них — продуктовые наборы, консервы, сладости, гигиенические принадлежности и инструменты. Все собранные вещи уже рассортированы и готовы к отправке в зону специальной военной операции.

Проект «Доброе дело», инициированный учениками гимназии имени Е. М. Примакова и поддержанный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, существует с 2022 года и активно развивается благодаря усилиям волонтеров, школьников, студентов и представителей бизнеса. За это время было собрано и отправлено более 8 тыс. т гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.