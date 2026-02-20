«Почта России» отправила 40 тыс посылок участникам СВО из Подмосковья

Более 40 тысяч посылок бесплатно отправили из Московского региона участникам СВО в 2025 году в рамках акции ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В преддверии Дня защитника Отечества Почта России подвела итоги акции по бесплатной доставке посылок военнослужащим. За 2025 год из Подмосковья бойцам направили свыше 40 тысяч отправлений.

Чтобы отправить посылку, необходимо обратиться в любое почтовое отделение и указать полное имя получателя, номер войсковой части и почтовый индекс 103400. Посылку нужно передать сотруднику в открытом виде, ее вес не должен превышать 10 кг. Количество отправлений не ограничено, они обрабатываются в приоритетном порядке.

Сначала все посылки поступают в Московский логистический центр, после чего их передают представителям Минобороны России для дальнейшей доставки в зону СВО. Подробную информацию можно получить в кол-центре Почты России по телефону +7 (800) 100-00-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.