По Украине стали запускать на 1300% больше беспилотников

В июле российская армия атаковала Украину рекордным числом беспилотников — примерно 6300 единиц, что на 1300% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (426 БПЛА), сообщает Mash . Российские войска также установили новый рекорд по масштабам взятой под контроль территории — в первый летний месяц 2025 года удалось освободить 650 квадратных километров, что сопоставимо по площади с тремя столицами Эстонии.

В целом количество применений ударных дронов по украинским целям выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. В основном российская армия использует дроны «Герань», «Италмас», «Молния» и «Гербера». Во время ударов ВС РФ могут применять свыше 700 дронов за ночь.

Главный фронт наступления российских войск — донецкое направление. Под контролем РФ находится примерно 75% территории Донецкой Народной Республики, и благодаря взятию стратегически важного Часова Яра армия может приступать к операции по освобождению крупной Краматорско-Славянской агломерации.

Российская армия также сформировала три полукотла и частично окружила украинские силы под Красноармейском (украинское название города — Покровск), Константиновкой в ДНР и Купянском Харьковской области.