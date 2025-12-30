Пленный ВСУ назвал содержание бойцов в 225-м полку скотским

Условия содержания военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка (225 ошп) украинской армии бесчеловечны и унизительны. Пленный из этого подразделения Роман Дубовик заявил, что обращение с личным составом в этом полку сравнимо с отношением к животным, пишет ТАСС .

«Попал в СИЗО, приезжали военные, людей набирали. Записывали всех, каждый день дергали принудительно. Приезжал 225-й полк (225 ошп — ред.), набирали людей — всех дезертиров, которые удирали. Попал туда, в 225-й полк, 5 ноября. Держали в скотских условиях, как собак. Опорожнялись в бутылке, на построениях таблетки какие-то выдавали. Говорили, какие-то витамины, и постоянно они их тыкали. Вывозили на полигон два раза. Пацаны там себе пальцы отрубали. Вывозили, воспитывали, к дереву в Чугуеве привязывали, били. Ломали, потом назад», — рассказал пленный.

По словам пленного, новобранцы подвергались систематическим издевательствам. Дубовик рассказал, что солдат с инвалидностью выгоняли и заставляли рыть окопы подручными средствами, фиксируя это на видео.

По его словам, раненым нельзя было долго находиться в госпитале. Раны быстро зашивали и отправляли обратно в строй.

Пленный отметил, что 225-й полк — это не войсковое соединение, а сборище зверей. Лучше сдаться в плен, считает мужчина.

