Двоюродный племянник знаменитого писателя Александра Солженицына, Сергей Солженицын, принимает участие в специальной военной операции. Он задействован в добровольческом подразделении «БАРС-37» группы войск «Днепр», где занимается техническим обслуживанием и тестированием радиоэлектронного оборудования. В разговоре с RT он рассказал, как проходит служба.

Племянник Солженицына служит в зоне СВО с позывным Самуэль. Он поделился историей о том, как по запросу военнослужащих помогал интегрировать автоматический гранатомет АГС-17 на беспилотную платформу.

Самуэль также рассказал, что из-за своей принадлежности к известной фамилии в юности столкнулся с препятствиями при вступлении в комсомол. Для того чтобы поступить в Суворовское училище, ему пришлось прибегнуть к уловке. Его дед, чтобы избежать преследований, в свое время изменил написание фамилии.

До участия в СВО Самуэль работал в сфере оборонной промышленности, где руководил полигоном и занимался проверкой работоспособности колесной и гусеничной военной техники.

«Я собирался заходить через Калугу в 1-ю танковую армию механиком-водителем, так как у меня удостоверение машиниста-тракториста», — рассказал Солженицын.

В конечном итоге Сергей оказался в подразделении БАРС, где в настоящее время оказывает помощь в процессе сборки военной техники.

