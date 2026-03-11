Песков заявил о роли Британии в ударе по Брянску

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow был невозможен без участия специалистов из Великобритании. Решение об ответе примут военные, сообщает Общественное Телевидение России .

10 марта Брянск подвергся ракетной атаке. По данным губернатора Александра Богомаза, по региону выпустили семь ракет Storm Shadow. Погибли шесть человек, 42 пострадали, 29 госпитализированы, включая одного ребенка. Девять тяжелораненых направили в Москву. Повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспорт. Возбуждено дело о теракте.

Дмитрий Песков заявил, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. По его словам, это учитывается при оценке ситуации. Он также отметил, что ответ на атаку определят российские военные.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что без Великобритании запуск Storm Shadow был бы невозможен.

«Конечно, это учитывается, но исходить надо из реальной ситуации и отвечать тогда, когда это будет крайне необходимо и даст максимальный эффект. Это решает верховный главнокомандующий. Такие вещи никогда не забудутся», — заявил сенатор.

Он добавил, что Лондон регулярно вмешивается в международные конфликты и рано или поздно понесет ответственность за свои действия.

