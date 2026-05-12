Песков: СВО остановится, как только Киев примет ответственное решение

Россия может остановить спецоперацию в любой момент, но для этого надо, чтобы Киев принял ответственное решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что киевские власти сами хорошо знают, какое решение им нужно принять для урегулирования конфликта.

«Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно», — сказал Песков.

По его словам, уже сделанные наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования. Но о конкретных датах речи пока не идет.

