Песков: мир на Украине может наступить сегодня, если Зеленский примет решение
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине может наступить уже сегодня, если глава киевского режима Владимир Зеленский примет соответствующее решение, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ в ходе общения с журналистами отметил, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
«Этот мир может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения, об этом уже говорилось неоднократно», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне проведения специальной военной операции в связи с приближающейся Пасхой. В 2026 году Пасха совпадает с Днем космонавтики и будет праздноваться 12 апреля.
