Программа «Герои Подмосковья» — это не просто образовательный курс, а реальный шанс для боевых товарищей найти себя в новой жизни, сообщил почетный житель Московской области, кавалер ордена Мужества, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Сергей Пешкин.

«Многие из нас привыкли к дисциплине, ответственности, умению работать в команде — эти качества ценятся в любом деле. Важно, что программа не только дает знания, но и открывает конкретные карьерные возможности», — заявил Пешкин.

По его словам, особенно ценно то, что участники смогут выбрать свой путь: кто-то пойдет в бизнес, кто-то — на госслужбу или в общественную деятельность.

«У нас есть боевой опыт, стратегическое мышление, умение принимать решения в сложных ситуациях — и все это может быть полезно на гражданке. Программа помогает не потеряться, а, наоборот, уверенно двигаться вперед, применяя свой потенциал во благо страны», — подчеркнул Пешкин.

Бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Это уникальная возможность развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для участия в программе необходимы российское гражданство и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на оказание помощи военным СВО по самореализации на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил губернатор.

Заявку можно подать до 30 апреля. Тестирование участников проведут на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится год — с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. После него лучшим участникам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв. Проект «Герои Подмосковья» — это сочетание обучения и перспектив трудоустройства.