Первые сборы по спорту слепых для ветеранов СВО прошли на базе «Лесная опушка»

Спортивная база «Лесная опушка» стала площадкой для проведения первых учебно-тренировочных сборов по спорту слепых для ветеранов специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Мероприятие реализовано в рамках совместного проекта Паралимпийского комитета России и Общероссийского движения «Здоровое Отечество» «Герои Нашего Времени» при поддержке Всероссийской Федерации спорта слепых.

В течение трех дней более 25 ветеранов посещали тренировки под руководством ведущих тренеров сборных команд России и спортсменов-паралимпийцев, а также участвовали в соревнованиях. Особенностью сборов стало включение в программу стрельбы из лука для незрячих и слабовидящих — одной из самых молодых и динамично развивающихся дисциплин в стране. Кроме этого, ветераны соревновались в шоудауне, дзюдо, армрестлинге и биатлоне.

В финальный день прошла церемония награждения победителей и призеров с участием председателя правления «Здорового Отечества» Раимкуля Малахбекова, президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и президента Всероссийской Федерации спорта слепых Ольги Семеновой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.