Перебои в подаче электричества в Белгороде начались из-за прилета боеприпаса ВСУ
Фото - © РИА Новости
Перебои в подаче электричества начались в Белгороде и части одноименного района из-за неидентифицированного боеприпаса ВСУ. Также пострадал мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчину увезли в больницу. У него диагностировали баротравму.
Повреждение также получил стоявший неподалеку грузовик. Кроме того, в двух частных домах вылетели окна.
В части Белгорода и района есть проблемы со светом. Сотрудники аварийных служб находятся на месте. Энергетики пытаются восстановить подачу электричества. Информацию о последствиях выясняют.
