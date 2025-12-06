сегодня в 19:01

Перебои в подаче электричества в Белгороде начались из-за прилета боеприпаса ВСУ

Перебои в подаче электричества начались в Белгороде и части одноименного района из-за неидентифицированного боеприпаса ВСУ. Также пострадал мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчину увезли в больницу. У него диагностировали баротравму.

Повреждение также получил стоявший неподалеку грузовик. Кроме того, в двух частных домах вылетели окна.

В части Белгорода и района есть проблемы со светом. Сотрудники аварийных служб находятся на месте. Энергетики пытаются восстановить подачу электричества. Информацию о последствиях выясняют.

