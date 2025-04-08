Патриотическое мероприятие в поддержку участников СВО прошло в Красногорске

Масштабный патриотический концерт, посвященный поддержке участников специальной военной операции, был организован группой «Мы рядом» совместно с творческими коллективами дома культуры «Луч» и сельского клуба «Поздняково». Началось мероприятие, состоявшееся 5 апреля, с общей молитвы, которую провел настоятель Скорбященского храма с. Ильинское Алексий Чесноков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Команда «Мы рядом» — группа неравнодушных людей: жен, матерей, сестер и друзей наших защитников, которые лично ежемесячно отправляют машины с грузом для участников СВО, доказывая, что даже в тылу можно быть на передовой.

В рамках патриотического мероприятия чествовали волонтеров, оказывающих бойцам помощь и поддержку. Присутствовали в зале дома культуры «Луч» и действующие защитники РФ, поделившиеся со зрителями своими историями.

Неотъемлемой частью программы стал концерт с участием групп «Роктябрята» и «Зверобой», вокального ансамбля «Импульс», фольклорного ансамбля «Жива», студии народного танца «Планета», хореографического коллектива ODONATA и детского фольклорного ансамбля «Яблоня». Выступления артистов стали ярким свидетельством того, что Россия — единое целое, а культура и искусство помогают сохранять духовную связь между фронтом и тылом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.