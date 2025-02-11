Патриарх Кирилл назвал «чудиками» пытающихся возродить язычество в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал военных священников предотвратить возрождение «чудиками» неоязычества в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
Во время собрания Московской митрополии в храме Христа Спасителя Патриарх рассказал о возникновении неоязыческих верований в зоне СВО.
«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся „чудики“, которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — сказал Кирилл.
Он не указал конкретику при обсуждении темы, но призвал священнослужителей проявить инициативу и изменить ситуацию..
Ранее РИАМО рассказывало о связи язычества с ненормативной лексикой в России.
Язычество - это религиозная система в дохристианской Руси. Перестала существовать после принятия князем Владимиром христианства в 988 году, но некоторые верования сохранились и в наши дни.