Патриарх Кирилл назвал «чудиками» пытающихся возродить язычество в зоне СВО

Во время собрания Московской митрополии в храме Христа Спасителя Патриарх рассказал о возникновении неоязыческих верований в зоне СВО.

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся „чудики“, которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — сказал Кирилл.

Он не указал конкретику при обсуждении темы, но призвал священнослужителей проявить инициативу и изменить ситуацию..

Ранее РИАМО рассказывало о связи язычества с ненормативной лексикой в России.

Язычество - это религиозная система в дохристианской Руси. Перестала существовать после принятия князем Владимиром христианства в 988 году, но некоторые верования сохранились и в наши дни.