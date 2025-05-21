«Парту Героя» открыли в Чехове в честь выпускника школы № 10 Игоря Филатова

На торжественной церемонии присутствовали родственники Героя — мама Наталья Евгеньевна, вдова Татьяна Борисовна с маленьким сыном Денисом, глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин, а также одноклассники Игоря, депутаты Совета депутатов, педагоги, участники «Движения первых» и юнармейцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Игорь Филатов родился в 2000 году в Амурской области. В возрасте 13 лет переехал с родителями в Чехов и пошел учиться в школу № 10. После ее окончания поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, где в ходе учебы проявил свои лучшие качества. Дважды он удостаивался чести участвовать в главном военном параде на Красной площади в День Победы. Завершив обучение в звании лейтенанта, Игорь продолжил службу в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в должности командира взвода.

В мае 2023 года у Игоря родился сын Денис, а уже в сентябре лейтенант был направлен в зону проведения специальной военной операции, где проявлял храбрость, доблесть и героизм, выполняя боевые задачи в Херсонской и Запорожской области и на Курском направлении.

25 января 2025 года Игорь Алексеевич Филатов героически погиб. Награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.

Сослуживец Игоря гвардии майор А.Корсун сказал, что Игорь с курсантских лет жил принципами долга, патриотизма, заботился о своих товарищах.

«Он до конца сохранил преданность своему Отечеству, готовность к самопожертвованию, ушел в бессмертие славным офицером», — сказал его боевой товарищ.

«Большая трагедия для семьи, но вместе с тем огромная гордость за своего Героя. Сегодня Игорь стал продолжателем ратных подвигов Героя Советского Союза Степана Никитовича Воронина, имя которого носит школа, в которой он учился, и которая может гордиться, что воспитала нового Героя современной России», — отметил Михаил Собакин.

Образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия», рассказывает детям о земляках, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над их головами, ради свободы и независимости страны. В год Защитника Отечества такие памятные мероприятия приобретают особый смысл.

«Уверен, что „Парта Героя“, которую мы сегодня открыли, станет важным символом в воспитании нашего подрастающего поколения и напоминанием о том, что никто не забыт, а имя Игоря Филатова служит примером истинного патриотизма и беззаветной любви к Родине», — отметил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.