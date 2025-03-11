Партию гумпомощи из Солнечногорска передали десантникам на Курском направлении

Гуманитарный груз передали для военнослужащих гвардейской воздушно-десантной дивизии на Курском направлении. Помощь собрали в едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас бойцы вытесняют врага из курского приграничья, работают в Суджанском районе.

Подмогу повез им мужественный волонтер Юрий. Только недавно он получил ранение в зоне СВО. Вскоре ему предстоит пройти через сложные операции. Но даже в такой ситуации он не смог остаться в стороне.

«Настоящие волонтеры — это такие, как Юра. Которые не жалеют и не думают о себе, а о том, как и чем помочь, и протянут руку помощи всегда. Помочь нашим ребятам, которые отрабатывают за всех нас, защищают, отстаивают родину, может каждый. Обратиться с этим можно в наш единый центр поддержки», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Центр расположен на первом этаже в ТЦ «Солнечный» (ул. Красная, д. 22А).

Узнать о его деятельности, помощи ребятам можно в ТГ-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.