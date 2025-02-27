«Папа, включай голову!»: экс-чемпион России по футболу рассказал об участии в СВО

Бывший чемпион России по футболу Андрей Соломатин рассказал, о первом дне на передовой и почему пошел на СВО. С мужчиной удалось встретиться и пообщаться на ремонтной базе в зоне спецоперации. Сейчас он обеспечивает работу техники на фронте, сообщает kp.ru .

Он рассказал, что после завершения карьеры футболиста он стал ярым болельщиком ЦСКА, неоднократно посещал матчи и выезды. Затем он узнал о том, что знакомые ему ребята вступили в военное подразделение «Эспаньолы», и изъявил желание присоединиться к ним. Так, в октябре 2022 года он отправился в Донецк.

Оказавшись там, он осознал, насколько изменилось его мировоззрение. То, что показывали по телевизору, резко контрастировало с реальностью. За первые пять дней он успел испытать нехватку воды, обстрелы, но желание поддержать своих товарищей оказалось сильнее. Уже в июле 2023 года мужчина подписал первый контракт и стал полноценной боевой единицей.

Самым сложным днем он назвал первый день на фронте. Соломатин вспомнил, как дочь наставляла его быть осторожным.

«Я когда ехал сюда, мне моя взрослая дочка сказала, на дорожку: „Папа, включай голову!“. Один из моих тренеров, как-то заметил: „У Соломатина полностью отсутствует инстинкт самосохранения“», — рассказал военнослужащий.

В первый раз он без экипировки в одних кроксах, шортах и футболке отправился с командиром в зону боев на квадроцикле. Там Соломатин столкнулся с обстрелом, он бежал до блиндажа, прятался и бежал дальше. Позднее это место на картах стали помечать как «блиндаж „Соломы“.