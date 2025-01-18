Открытое горение емкости ГСМ из-за БПЛА в Тульской области ликвидировано
Спасатели потушили загоревшуюся после атаки дрона емкость в Тульской области
Спасатели потушили загоревшуюся после атаки украинского дрона емкость с ГСМ в Тульской области, регион атаковали еще пять БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Открытое горение после возгорания емкости ГСМ в результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий Тульской области ликвидировано», — написал глава региона в соцсетях.
Ранее на предприятии произошло возгорание после отражения воздушной атаки ВСУ.
Пострадавших нет.
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены еще пять БПЛА, добавил Миляев.