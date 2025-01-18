Открытое горение емкости ГСМ из-за БПЛА в Тульской области ликвидировано

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Спасатели потушили загоревшуюся после атаки дрона емкость в Тульской области

Спасатели потушили загоревшуюся после атаки украинского дрона емкость с ГСМ в Тульской области, регион атаковали еще пять БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Открытое горение после возгорания емкости ГСМ в результате падения обломков БПЛА на одном из предприятий Тульской области ликвидировано», — написал глава региона в соцсетях.

Ранее на предприятии произошло возгорание после отражения воздушной атаки ВСУ.

Пострадавших нет.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены еще пять БПЛА, добавил Миляев.